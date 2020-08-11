Тулун, Иркутская область, , 10:11 — REGNUM В Иркутской области сегодня, 11 августа, произошло землетрясение магнитудой 4,9. Как сообщает сайт irk.ru со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала геофизической службы Российский академии наук, сейсмическое событие зарегистрировали в нескольких десятках километров к югу от Тулуна.

Интенсивность в эпицентре достигла 6,2 балла.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшее наводнение произошло в Иркутской области летом 2019 г. После продолжительных ливней реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Наиболее пострадали Тулун, Нижнеудинск и близлежащие населённые пункты. Спустя месяц ситуация во многом повторилась. Президент России Владимир Путин трижды приезжал в регион, чтобы решать проблемы местного населения.