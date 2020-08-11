Самара, , 10:15 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели женщины и ее троих детей во время пожара в дачном жилом доме возбуждено в Самарской области. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ночь на 11 августа в жилом дачном доме в поселке Стромилово Волжского района начался пожар. Во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тела женщины 1983 года рождения и троих детей в возрасте от 4 до 11 лет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Следователям предстоит выяснить все причины произошедшего.

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