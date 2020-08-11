Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM В Петербурге сотрудникам оперативных служб пришлось разминировать осколочную оборонительную гранату Ф-1 («Лимонка)», которую неизвестные злоумышленники закрепили на двери бизнесмена, занимающегося частным кредитованием.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», 10 августа гранату на решетке перед дверью своей квартиры обнаружил сам 52-летний индивидуальный предприниматель, живущий на проспекте Обуховской Обороны в Невском районе Петербурга.

Прибывшие сотрудники полиции убедились, что это не шутка: боевая граната была закреплена спусковым рычагом за решетку, и при открытии последней могла взорваться. Подъехавшие взрывотехники ОМОН обезвредили гранату.

В почтовом ящике предпринимателя была найдена записка с угрозой убийства, если мужчина не откажется от судебного процесса, в котором он является истцом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, идет розыск злоумышленников.