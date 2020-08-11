Ростов-на-Дону, , 10:04 — REGNUM Двухлетний ребёнок, пострадавший в смертельном ДТП на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог, находится в реанимации. В автокатастрофе погибли его родители и бабушка.

Авария на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог ГУ ГИБДД по Ростовской области

ИА REGNUM напоминает, что авария произошла днём 10 августа. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу движения и столкнулся со встречным Hyundai Solaris, в котором находилась семья из четырёх человек.

Предполагаемый виновник ДТП и двухлетний ребёнок, находившийся вместе с родителями и бабушкой в легковом автомобиле, получил травмы.

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