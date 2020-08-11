Томск, , 10:03 — REGNUM По состоянию на 11 августа в лесах Томской области действует девять пожаров на площади 1,7 тыс. га в Александровском, Васюганском, Верхнекетском и Каргасокском лесничествах. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Очаг на площади 6,8 га в Тимирязевском лесничестве локализован. За прошедшие сутки в регионе потушили четыре лесных пожара на площади 108,9 га — в Верхнекетском, Кедровом и Улу-Юльском лесничествах.

На землях лесного фонда Томской области сохраняется высокий класс пожарной опасности (3,8).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действует особый противопожарный режим.

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