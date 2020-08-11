Киев, , 10:05 — REGNUM Утром 11 августа в Киеве загорелся автомобиль марки «Тесла», принадлежащий бывшему руководителю офиса президента Украины Андрею Богдану. Об этом сообщило издание «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах Киева.

Журналисты рассказали, что в результате инцидента пострадавших нет. Полиция устанавливает причины возгорания.

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук утверждает, что автомобиль подожгли:

«Ночью в столице пытались сжечь автомобиль Tesla бывшего главы офиса президента Андрея Богдана», — написал он в своём telegram-канале.

Отметим, данный автомобиль стал известен после того, как он несколько раз использовался президентом Украины Владимиром Зеленским для съёмок роликов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве подозреваемые в мошенничестве «украли» у полицейских отделение полиции.

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