Киев, 11 августа 2020, 10:05 — REGNUM Утром 11 августа в Киеве загорелся автомобиль марки «Тесла», принадлежащий бывшему руководителю офиса президента Украины Андрею Богдану. Об этом сообщило издание «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах Киева.
Журналисты рассказали, что в результате инцидента пострадавших нет. Полиция устанавливает причины возгорания.
Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук утверждает, что автомобиль подожгли:
Отметим, данный автомобиль стал известен после того, как он несколько раз использовался президентом Украины Владимиром Зеленским для съёмок роликов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве подозреваемые в мошенничестве «украли» у полицейских отделение полиции.
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