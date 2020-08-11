Волгоград, , 09:59 — REGNUM Подземный резервуар взорвавшейся заправки освобождают от оставшегося топлива в Тракторозаводском районе Волгограда. Движение по Первой продольной магистрали перекрыто, сообщили 11 августа в администрации Волгограда.

На время разбора завалов и опустошения подземного резервуара общественный транспорт курсирует по изменённым маршрутам. На заправке сохраняется угроза взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, от взрыва, прогремевшего днём 10 августа, пострадали 13 человек, в том числе четверо спасателей.