Москва, , 09:52 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 62 лесных пожара на общей площади 5000 га. Об этом 11 августа сообщает ФБУ «Аивалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 10.08.2020 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 62 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 5 000 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Ленинградской, Владимирской, Московской, Иркутской, Самарской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской области, в г. Севастополь, в Краснодарском, Пермском, Алтайском и Красноярском краях, в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в республике Якутия.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 126 лесных пожаров на общей площади 74 685 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 2968 человек, 389 единиц техники и 26 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 59 воздушных судов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Красноярском крае из-за установившегося восточного ветра наблюдается «небольшое задымление» от лесных пожаров, действующих на территории Якутии.