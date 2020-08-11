Северо-Енисейский район, Красноярский край, , 09:50 — REGNUM В Северо-Енисейском районе Красноярского края благодаря неравнодушной девушке полицейские спасли из горящего дома 89-летнюю женщину, не способную передвигаться самостоятельно. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Около полуночи 5 августа 18-летняя жительница посёлка Северо-Енисейский Людмила Дякина заметила, что загорелся расположенный неподалёку двухэтажный многоквартирный деревянный дом. Не растерявшись девушка обратилась за помощью к проживающему по соседству сотруднику полиции, который сразу доложил о пожаре в дежурную часть. Также в МЧС о произошедшем сообщил 27-летний брат Людмилы Михаил, которому девушка позвонила сразу после случившегося.

Ещё до приезда пожарных здание, кровля и второй этаж которого быстро охватило пламя, самостоятельно покинули восемь человек. Прибывшие пожарные эвакуировали ещё семерых.

Как следует из сообщения пресс-службы полиции, прибывшие на место возгорания ещё до приезда пожарных старший участковый уполномоченный майор полиции Евгений Филиппов и оперуполномоченный отдела уголовного розыска старший лейтенант полиции Анатолий Окунев вошли в горящее здание и постучали в каждую квартиру, проверяя, не остался ли кто внутри.

После того, как одна из проживающих в доме женщин рассказала о 89-летней жительнице, которая не может ходить и плохо слышит, полицейские вернулись в дом, выбили дверь в квартиру, нашли в дыму и на руках вынесли и передали сотрудникам скорой медицинской помощи беспомощную пенсионерку. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает.

«В настоящее время решается вопрос о поощрении Людмилы и Михаила Дякиных за проявленную оперативность и активную гражданскую позицию», — говорится в сообщении краевого управления МВД.