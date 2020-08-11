Барнаул, , 09:20 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остается достаточно напряжённой. По данным оперативного штаба региона на 10 августа, общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 10 158 человек. Причём 91 из них добавились за последние сутки.

Из общего количества пациентов 2445 человек больны внебольничной пневмонией (+55 за последние сутки), 3316 — ОРВИ (+19 за последние сутки). Тяжелобольных — 102 (минус шесть за последние сутки), подключены к аппаратам ИВЛ — 32. Не обошлось без новых смертей.

За последние сутки произошло три летальных исхода (два — от COVID-19, один — по иной причине смерти). За весь период выздоровели 8360 человек и 253 пациента скончались.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние дни на Алтае значительно сократили число тестов на SARS-CoV-2. Если месяц назад в регионе делали почти 4000 исследований на SARS-CoV-2, то на 10 августа число проведённых тестов составило чуть более 2,1 тыс. штук.

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