Москва, , 09:09 — REGNUM Певица Валентина Легкоступова, исполнившая хит «Ягода-малина», обнаружена с пробитой головой в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Певица в коме, у неё отёк мозга. Врачи оценивают её состояние как крайне тяжёлое. Валентину Легкоступову ещё в сознании в квартире обнаружила дочь. На теле женщины были синяки, рядом находился муж, Юрий Фирсов», — говорится в сообщении канала.

Отмечается также, что, по предварительной версии, Фирсов и Легкоступова находились в запое и не выходили на связь, после чего дочь певицы вызвала скорую, и обоих госпитализировали в наркологическую больницу. После этого Фирсов сбежал из больницы, а состояние Легкоступовой резко ухудшилось.