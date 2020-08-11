Киев, , 09:08 — REGNUM Киевская прокуратура потребовала вернуть Дарницкому управлению Национальной полиции Украины помещение площадью около 90 кв. метров. Об этом сообщили 10 августа в пресс-службе ведомства.

«Местная прокуратура установила, что злоумышленники, подделав свидетельство о праве собственности, незаконно завладели коммунальным имуществом, находящимся в пользовании Дарницкого управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве для размещения комнаты участковых инспекторов», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники прокуратуры обратились в суд с требованием признать сделку недействительной, а также отменить государственную регистрацию прав собственности на отделение полиции, сказано в сообщении.

В данный момент на имущество наложен арест, а правоохранительные органы разыскивают подозреваемых в мошенничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке рейдерского захвата телеканала 112.ua.

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