Найроби, , 09:05 — REGNUM Огромный пожар, уничтоживший часть крупнейшего национального парка Кении, Цаво, был потушен. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление Службы охраны дикой природы Кении (KWS).

За последние несколько недель огромные пожары уничтожили значительную часть национального парка Цаво в Кении, в результате чего пострадала дикая флора и фауна. Последний пожар начался в минувшие выходные и, предположительно, был связан с действиями поджигателей, говорится в сообщении.

Для поддержки пожарных была развернута армия. Военнослужащие тушили пожар с вертолетов. Сотни добровольцев из близлежащих районов также были призваны на помощь. Полиция разыскивает подозреваемых в поджоге, говорится в заявлении KWS .

Цаво является крупнейшим национальным парком Кении. Ежегодно его посещают тысячи местных и иностранных туристов.

Пожары бушуют уже несколько недель в засушливых условиях. В июле три пожара уничтожили еще одну часть парка.

Читайте ранее в этом сюжете: В заповеднике в Кении зафиксировали три очага возгорания