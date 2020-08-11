Екатеринбург, , 08:57 — REGNUM Уральские пожарные справились с огнём на территории банной усадьбы в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в главке МЧС по Свердловской области.

О пожаре в двухэтажном строении на проспекте Космонавтов стало известно в 05:29 11 августа (время местное). У банного комплекса сгорела кровля, повредились перекрытие и перегородки. Пожар затронул территорию в 80 кв. м. Пострадавших нет, так как людей в здании на момент возникновения огня не было.

Огонь удалось локализовать уже к 05:55, а к 06:18 пожарные ликвидировали открытое горение. Ещё через два часа были разобраны и пролиты сгоревшие конструкции.

Пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки, в тушении огня участвовали 14 человек и три единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа 2020 года в ТЦ «Комсомолл» (Екатеринбург) загорелся туалет. С возгоранием удалось оперативно справиться, пострадавших нет.

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