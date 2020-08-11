Ульяновск, , 08:44 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей заведующей одной из детских садов. Её обвинили во взяточничестве, сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным следствия, в 2015 году фигурантка уголовно дела организовывала изготовление фиктивных медицинских справок, якобы выданных врачом противотуберкулёзного диспансера. В ведомстве уточняют, что на основании данных документов дети зачислялись в профильную оздоровительную группу детского сада.

Правоохранители полагают, что размер взяток составлял от 5 тыс. до 20 тыс. рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично и через посредника взяток»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен приговор бывшему сотруднику отдела безопасности исправительной колонии № 9 УФСИН. Он признан виновным в серии преступлений коррупционной направленности.

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