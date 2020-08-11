с. Новая Заря, , 07:53 — REGNUM К поискам пропавшего в Забайкалье восьмилетнего Диамида Макарова подключились более 100 человек. Об этом сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на главу села Баясхалана Батурова.

По его словам, люди выстраиваются в цепочку и прочёсывают местность в разных направлениях около села.

«Мальчик поругался с родителями и убежал из дома. Диамид только пошёл во второй класс», — уточнил Батуров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 августа 2020 года восьмилетний Диамид Макаров ушел из дома в селе Новая Заря Ононского района и не вернулся. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

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