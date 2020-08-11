Улан-Удэ, , 07:40 — REGNUM За первые семь месяцев 2020 года в Бурятии произошло 88 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, в результате погибли пять детей, 97 ранено.

«Несмотря на положительные изменения основных показателей аварийности, уровень детского травматизма в республике остается высоким — с участием детей связано каждое шестое происшествие на дороге», — отметили в министерстве.

Чаще всего страдают дети, являющиеся пассажирами автомобилей, попавших в аварию, а также дети, переходящие дорогу. Наиболее опасными оказались воскресные дни, в которые произошло до 10 ДТП, минимальное число ДТП с несовершеннолетними зафиксировано по вторникам (3).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Еравнинском районе Бурятии в опрокинувшейся машине погиб годовалый ребёнок. За рулём легкового «Ниссана» была 28-летняя женщина. Младенец находился на руках у отца.

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