Благовещенск, , 07:23 — REGNUM В Благовещенске в ДТП с участием автомобиля скорой помощи погиб один человек и пятеро получили травмы. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Управления МВД России по Амурской области.

Трагедия произошла 10 августа около 23:00. Как следует из сообщения ведомства, водитель автомобиля Toyota Corolla, направлявшийся по ул. Мухина в сторону микрорайона, «выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, который двигался без спецсигналов».

При столкновении водитель автомобиля Toyota Corolla, мужчина 1977 года рождения, погиб на месте. Водитель автомобиля скорой помощи и его четыре пассажира, включая двух детей 2009 и 2019 годов рождения, получили различные травмы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начата доследственная проверка. По предварительной информации, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.