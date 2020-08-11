Томск, , 07:16 — REGNUM Жительница Колпашевского района Томской области осуждена к длительному сроку лишения свободы за жестокое обращение со своим ребенком и его убийство, совершенное с особой жестокостью. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в региональном следственном управлении СКР.

Установлено, что женщина с сентября по декабрь 2018 года, не желая ухаживать за своим двухмесячным ребенком, лишала его пищи и воды. Также она не выполняла рекомендации врачей по его обследованию и лечению после выписки из больницы. В результате младенец умер.

Томский областной суд признал 28-летнюю женщину виновной и приговорил к 12 годам трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима и ограничению свободы сроком на один год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму будут судить отца изнасилованной и убитой шестилетней девочки.

Читайте также: В Крыму будут судить отца изнасилованной и убитой шестилетней девочки