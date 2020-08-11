Иркутск, , 06:58 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 11 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 14 986 человек, причём 119 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых летальных случаев: умер один носитель SARS-CoV-2 и ещё двое пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 238 человек.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 787 пациентов, из них 43 человека болеют тяжело. Выздоровели 11 839 человек.

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