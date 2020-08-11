Горно-Алтайск, , 06:58 — REGNUM Следователи в Горно-Алтайске организовали доследственную проверку по факту гибели 6 августа 12-летнего подростка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, тело мальчика нашли на берегу реки Майма.

Предварительно установлено, что погибший пришёл купаться в составе компании из семи подростков.

«При этом 12-летний мальчик, при очевидных обстоятельствах, переплывая с одного берега реки на другой, не справился с течением маловодной реки, в результате чего произошло его утопление», — отметили в ведомстве.

Остальным удалось вытащить его тело на берег, после чего они позвонили в полицию. Процессуальное решение, как отмечается, будет принято по итогам проверки. Кроме того, в СКР призвали жителей и гостей республики к бдительности на водоёмах, напомнив, что большинство рек Горного Алтая характеризуются холодным бурным течением.

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