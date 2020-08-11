Красноярск, , 06:54 — REGNUM В летний период в Красноярском крае растёт количество звонков на номер 112 с информацией о пропавших людях. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в краевом министерстве цифрового развития.

По данным министерства, в минувшем месяце через систему 112 поступило более 100 звонков о поисках людей, заблудившихся в лесу во время походов, сбора ягод, грибов.

На сегодняшний день к системе 112 подключены все муниципальные образования Красноярского края. С начала года на указанный единый номер поступило более 1 млн вызовов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве в августе, на территории природного парка, заблудилась женщина, находящаяся на пятом месяце беременности.

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