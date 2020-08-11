Братск, Иркутская область, , 06:50 — REGNUM Прыжок в воду с движущегося катера в заливе Кама Братского водохранилища Иркутской области стоил жизни 24-летнему местному жителю. Как сообщает сегодня, 11 августа, региональное ГУ МЧС РФ, его тело до сих пор ищут.

Трагедия случилась 9 августа. Отплыв от берега на расстояние 20 метров, компания отдыхающих вспомнила про забытую на берегу провизию. Молодой человек решил сплавать за ней. Спрыгнул в воду с судна и на поверхности больше не появился.

«Прибывшими на место происшествия водолазами Северо-Западного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области было обследовано около трех квадратных километров дна. Глубина в этом месте — 4 метра. Пропавший пока не найден», — пояснил старший государственный инспектор по маломерным судам Братского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Евгений Потапов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё одно ЧП на воде произошло в акватории Байкала. В минувшее воскресенье в районе мыса Шаманка в Слюдянском районе из-за несоблюдения требований безопасности во время отдыха на водоеме в опасной ситуации оказались двое 19-летних ангарчан.

Компания молодых людей на двух надувных матрасах плавала вдоль берега. Внезапно сильным порывом ветра их начало сносить в открытый Байкал. Двум молодым людям удалось причалить к берегу и дозвониться до экстренных служб. Других же отнесло на расстояние более 400 метров от суши, где глубина — до 100 метров.