Горно-Алтайск, , 06:43 — REGNUM Жительница Республики Алтай стала жертвой брачного афериста, представившегося иностранным военнослужащим. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, 43-летняя женщина перевела «жениху», которого ни разу не видела, более 1 млн рублей.

Познакомилась она с мошенником в интернете. Тот сообщил, что участвует в миротворческой миссии.

«За время почти двухмесячной переписки женщина прониклась симпатией к мужчине. Доверчивой горожанке он показался умным, начитанным и порядочным человеком», — отметили в ведомстве.

В ходе общения аферист рассказал, что получил ранение, за которое получил страховку в размере 8 млн долларов. Деньги он пообещал отправить «невесте» для покупки дома. Однако для получения посылки потребовалось заплатить за доставку в размере 100 тыс. рублей и немаленькую пошлину в 1 млн рублей.

Несмотря на возникшие подозрения, женщина всё же перевела деньги, взяв кредит, а также заняв часть у родственников. После чего мужчина заблокировал страницу своей «избранницы» и перестал отвечать на сообщения.

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