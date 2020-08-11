Иркутск, , 06:42 — REGNUM Десятки тысяч гектаров горящего леса в Якутии, который не тушат из соображений экономической нецелесообразности, могут нанести вред жителям Приангарья. Как сообщает сегодня, 11 августа, ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на данные космического мониторинга, в зону задымления от лесных пожаров попадают 303 населенных пункта в 14 районах области.

При уточнении обстановки получена информация о дымовом шлейфе в верхних слоях атмосферы над территориями 39 населенных пунктов в Киренском, Казачинско-Ленском, Катангском, Мамско-Чуйском районах и в городе Братске из-за природных пожаров, действующих на территории Якутии.

«Задымление на земле практически не ощущалось. Главам населенных пунктов дано поручение провести разъяснительную работу с населением по действиям в случае повышенной задымленности», — пояснили спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из 121 лесного пожара общей площадью 281 776 га, действующего в России 10 августа, ровно 100 пожаров площадью 255 567 га пришлись на Якутию.

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