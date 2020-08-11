Еравнинский район, Бурятия, , 06:27 — REGNUM Спасатели в Бурятии восстановили автомобильное сообщение на региональной дороге Улан-Удэ-Романовка-Чита, размытом в результате подъёма уровня воды в реке Шара-Горхон после ливней. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Как отмечается, на повреждённом участке ремонтники установили трубу диаметром 800 мм и произвели отсыпку скальным грунтом.

«На место выезжала комиссия по приемке выполненных работ, и было принято решение о снятии режима «Чрезвычайная ситуация», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, после обильных дождей река вышла из берегов и размыла подъездной участок к мосту на протяжении 10 метров. В результате движение для всех видов транспорта было ограничено.

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