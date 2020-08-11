Кызыл, , 06:20 — REGNUM В Туве 2 августа в местности «Тёщин язык» на территории Природного парка «Тыва» заблудилась женщина, находящаяся на пятом месяце беременности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.

Как отмечается, она приехала в лес днём собирать грибы. К счастью, всё обошлось благополучно, женщину нашли ночью.

В тот же день к северу от станции «Тайга» потерялась женщина 1958 года рождения, вышедшая из машины на сбор грибов.

«Поиски велись госинспекторами, лесничими Кызылского и Туранского лесничества и работниками Природного парка «Тыва», спасателями МЧС, сотрудниками МВД, волонтёрами. Женщину нашли спустя сутки, около 18 часов по местному времени», — отметили в ведомстве.

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