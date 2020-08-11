Якутск, , 06:20 — REGNUM Прокуратура Якутии возбудила уголовное дело по факту халатности в процессе капитального ремонта автодороги муниципального значения Борогонцы-Танда-Тит-Ары Бярийе-Кылай. Дорога была разрушена из-за разлива реки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Установлено, что без фактической проверки выполненных работ был подписан акт о приемке ремонтных работ по муниципальному контракту с ОАО «Дороги Усть-Алдана». Подрядчик получил 700 тыс. рублей за фактически не выполненные работы.

Участок дороги между селами Бярийе и Кылайы остался разрушенным, а жители села остались без транспортного сообщения.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожное покрытие на одном из самых оживлённых перекрёстков города-курорта Геленджик, пересечении улиц Кирова и Островского, оказалось буквально смыто потоками воды после обрушившегося на город 21 июля залпового ливня. Уже 22 июля дорожники приступили к восстановлению покрытия.