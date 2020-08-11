Чита, , 06:06 — REGNUM В Забайкальском крае из-за продолжительных дождей наблюдается сложная паводковая обстановка. Накануне, вечером 10 августа, река Унда поднялась до критического уровня, пришлось эвакуировать детей из летнего оздоровительного лагеря «Маленькая страна» Балейского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Как сообщает пресс-служба регионального министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, это 40 воспитанников и 16 сотрудников центра.

Эвакуация проходила в два этапа, сначала детей доставили во временный пункт размещения, а затем уже — в центр.

«Сегодня вывоз детей и сотрудников был бы затруднителен, поскольку дорогу уже начало размывать. Но сотрудникам центра на следующий день после эвакуации удалось вывезти из лагеря ценное имущество и обесточить жилые домики», — пояснили сотрудники лагеря.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Забайкальского края весьма пристально следят за территориями, на которых после продолжительных ливней начались подтопления. Летняя оздоровительная смена для детей, оставшихся без попечения родителей, в лагере «Маленькая страна» началась с 3 июля, ее окончание планировалось на 28 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: Забайкалье готово к возможному ухудшению паводковой ситуации