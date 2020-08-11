Пекин, , 05:46 — REGNUM На побережье китайской провинции Фуцзянь утром 11 августа обрушился тайфун «Мекхала». Это следует из данных с сайта системы мониторинга тропических циклонов КНР.

Отмечается, что в 07:30 по местному времени, когда тайфун достиг прибрежных районов уезда Чжанпу, скорость ветра в центральной части тайфуна составляла 33 м/с. В настоящее время тропический циклон движется на север со скоростью примерно 35 км/ч и постепенно теряет силу — скорость ветра в эпицентре понизилась до 30 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, «Мекхала», который является уже шестым за год тайфуном в Китае, усилился до уровня мощного тропического шторма с эпицентром в 390 км к югу от города Сямэнь в провинции Фуцзянь на востоке Китая. Ожидается, что «Мекхала» будет двигаться на север со скоростью 25−30 км/ч и достигнет прибрежных районов провинции в уездах Чжанпу и Пинтань утром 11 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: Тайфун «Мекхала» направляется к берегам Китая