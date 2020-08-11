Вашингтон, , 05:25 — REGNUM Вторым пострадавшим во время перестрелки недалеко от Белого дома в Вашингтоне стал сотрудник Секретной службы США, сообщили 10 августа на странице ведомства в Twitter.

«Мужчина-подозреваемый и офицер Секретной службы были доставлены в местную больницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что другие лица во время стрельбы не пострадали, как и комплекс Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп спешно покинул пресс-конференцию в Белом доме. Позже он объяснил, что недалеко от здания администрации произошла перестрелка. Нарушителя ранили и госпитализировали в больницу.

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