Ольгинский район, Приморский край, , 05:15 — REGNUM В Ольгинском районе Приморья из-за бушующего тропического циклона «Джангми» ввели режим повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На территории Ольгинского района работают три базы отдыха, на которых в общей сложности находятся более 160 отдыхающих и персонала. По заверениям специалистов, все базы к удару стихии готовы, имеются дизельгенераторы, техника.

«Подготовлены 19 резервных источников питания на случай аварийных ситуаций. Для оперативного реагирования готовы 341 человек, 118 единиц техники и три плавсредства. Также подготовлен пункт эвакуации на 50 человек», — пояснили в МЧС.

11 августа на территории Приморья и в Ольгинском районе идёт дождь, местами сильный. Подъём уровня воды в реках составил 273 см, выхода воды из рек нет. Нет и подтопленных населенных пунктов, мосты и дороги не размыты.

Есть перелив глубиной 15 см через автодорогу Кавалерово-Находка в районе развилки на село Фурманово. Свет и связь есть во всех населённых пунктах, «отрезанных» туристических баз нет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья заявили о готовности к прохождению тропического циклона. Было объявлено штормовое предупреждение, население было оповещено о возможных чрезвычайных происшествиях.