Хабаровск, , 05:02 — REGNUM В Центральном районе Хабаровска 9 августа в жилом доме обвалился в подъезде потолок, который завалил лестничный пролёт. По счастливой случайности никто не пострадал.

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По словам жителей дома по адресу Кадровый переулок, дом № 3, первые признаки обрушения появились ещё в начале года. По их мнению, потолок обрушился из-за недобросовестного подрядчика, который некачественно отремонтировал крышу три года назад. Обломки потолка завалили проход на второй этаж, пишет ИА «Хабаров.today».

Дом построен в 1954 году. По оценкам специалистов городской администрации, износ строения составляет около 50% и здание не считается аварийным.

Прокуратура Хабаровского края начала проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске уже не первый раз случаются подобные происшествия в жилых домах. Одно из последних обрушений было в апреле 2020 года — на глазах у жителей дома их двухэтажная «сталинка» рухнула. Дом давно признан мэрией аварийным, но подлежащим реконструкции.