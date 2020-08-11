Южно-Сахалинск, , 04:38 — REGNUM На Сахалине трёх подростков подозревают в краже из магазина гаджетов на сумму более 1,8 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка и двоих братьев 16 и 15 лет, жителей Корсакова. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», — говорится в сообщении.

По версии следствия, трое подростков 6 августа ночью проникли в магазин в городе Корсаков (пер. Ильичева, 1) и похитили не менее 32 смартфонов, умные часы и гарнитуру на сумму более одного миллиона 800 тысяч рублей. Отмечается, что ранее в отношении этих несовершеннолетних уже возбуждались уголовные дела по фактам угона автотранспорта и кражи имущества.

В настоящее время подозреваемые находятся под домашним арестом. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и собирает доказательную базу.