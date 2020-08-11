Петропавловск-Камчатский, , 03:35 — REGNUM На Камчатке завершилось предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего мэра Петропавловск-Камчатского, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере, а также его родного брата-посредника во взяточничестве в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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В ходе следствия установлено, что с января по апрель 2019 года Виталий Иваненко, будучи главой Петропавловск-Камчатского городского округа, через посредников, один из которых родной брат чиновника Алексей Иваненко, получил частями взятку в 700 тыс. рублей от гендиректора одного из коммерческих предприятий за помощь в создании условий для заключения муниципальных контрактов и договоров по благоустройству города.

Установлен и второй факт получения через посредников взятки экс-мэром с февраля по март 2019 года в 200 тыс. рублей от предпринимателя.

Следователи выяснили, что изначально по первому факту предполагалась взятка для Виталия Иваненко в 1 млн 400 тыс. рублей, но его брат половину суммы похитил, в связи с чем ему предъявлено обвинение в совершении мошенничества в крупном размере.

Оба брата полностью признали свою вину, дали подробные показания и сотрудничали со следствием.

Следствие проводилось при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю.

Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2019 года Виталий Иваненко был задержан, 19 ноября он написал заявление о досрочном сложении полномочий.