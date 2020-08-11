Багдад, , 03:34 — REGNUM Объединенное оперативное командование армии Ирак не подтверждает сообщения об атаке боевиков на колонну американской военной техники, заявил его представитель генерал Тахсин аль-Хафаджи в интервью телеканалу CNN Arabic.

Речь идет о взрыве на иракско-кувейтской границе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа агентство Reuters распространило информацию о том, что на границе Ирака и Кувейта прогремел взрыв, который спланировали боевики шиитской группировки.

Читайте ранее в этом сюжете: На границе Ирака и Кувейта прогремел взрыв — Reuters