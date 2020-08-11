Хельсинки, , 01:58 — REGNUM С 10 августа вступают новые правила въезда на территорию Финляндии. Пограничный контроль между Финляндией и Нидерландами, Андоррой и Бельгией устанавливается вновь. Это означает, что для путешественников из этих стран будет необходимо соблюдать карантин в течение 14 дней. Новые правила останутся в силе до 6 сентября включительно. Об этом 10 августа сообщила газета Svenska Yle.

Журналисты SVT Nyheter также сообщают, что Финляндия вводит обязательный карантин для всех пребывающих из стран с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции. Напомним, что, согласно оценкам финских медицинских служб, к данной категории относятся страны, где число вновь выявленных ежедневных случаев заражения коронавирусом превышает 8 человек на 100 000 жителей. Ограничения также коснутся жителей соседней с Финляндии Швеции.

Со своей стороны, министр внутренних дел Мария Охисало не исключила, что Финляндия пойдет на введение обязательного тестирования всех въезжающих в страну лиц на наличие коронавирусной инфекции. Подчеркивается, что ужесточение мер по инфекционному контролю может быть связано с выявлением коронавируса у 24 из 157 пассажиров рейса из Скопье (Северная Македония), прибывшего в Турку 8 августа.