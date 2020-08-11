Чикаго, США, 11 августа 2020, 01:45 — REGNUM Решение поднять мосты и ограничить доступ в центр Чикаго приняли власти этого американского города для предотвращения беспорядков, которые начались после смерти после гибели протестующего, сообщается на сайте чикагской администрации.
В беспорядках участвовали сотни людей, которые разбивали витрины. Часть из них грабила разгромленные офисы и магазины.
Доступ в центральную часть города будет запрещен в вечернее и ночное время с 20:00 до 06:00.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в результате стрельбы в Чикаго погиб один человек и еще двое ранены.
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