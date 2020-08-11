Вашингтон, , 01:20 — REGNUM Президент США Дональд Трамп покинул пресс-конференцию в сопровождении своей охраны, не объясняя причин, сообщается на сайте Белого дома.

В момент начала брифинга к американскому лидеру подошел охранник и что-то сказал ему.

Отмечается, что в здании заметили полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая Дональд Трамп прервал пресс-конференцию в Белом доме после конфликта с журналисткой телеканала CBS.

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