Багдад, , 00:41 — REGNUM В результате действий боевиков на военной базе США на границе Ирака и Кувейта произошел взрыв, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в иракских службах безопасности.

По данным источников, к инциденту причастны члены одной из шиитских группировок, которые атаковали колонну американской военной техники.

Данных о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля на авиабазе Спайкер, которая находится рядом с иракским городом Тикрит в провинции Салах-эд-Дин, были зафиксированы два взрыва.