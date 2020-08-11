Багдад, 11 августа 2020, 00:41 — REGNUM В результате действий боевиков на военной базе США на границе Ирака и Кувейта произошел взрыв, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в иракских службах безопасности.
По данным источников, к инциденту причастны члены одной из шиитских группировок, которые атаковали колонну американской военной техники.
Данных о пострадавших нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля на авиабазе Спайкер, которая находится рядом с иракским городом Тикрит в провинции Салах-эд-Дин, были зафиксированы два взрыва.