Минск, , 23:51 — REGNUM В Минске в ходе столкновений протестующих с силовиками погиб один человек. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

Сообщается, что протестующий погиб в ходе массовых беспорядков в Минске на проспекте Притыцкого. Там толпа пыталась построить баррикады для блокировки движения по проспекту.

В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Данное устройство взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.