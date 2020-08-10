Балтимор, США, , 23:34 — REGNUM Шесть человек находятся в тяжёлом состоянии и один человек погиб в результате взрыва газа в городе Балтиморе (штат Мэриленд, США), сообщает 10 августа WBAL Baltimore.

https://twitter.com/BaltimoreFire/status/1292833896359485440

Как ранее сообщало ИА REGNUM, версию взрыва газа в Балтиморе выдвинуло Управление пожарной охраны города. Разрушены три дома, взрывная волна коснулась 16-ти находящихся поблизости зданий.

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