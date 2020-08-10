Балтимор, США, , 20:21 — REGNUM Видео с места взрыва в городе Балтиморе (штат Мэриленд, США) опубликовано 10 августа на YouTube.

По данным Управления пожарной охраны Балтимора, на северо-востоке города произошёл «сильный взрыв газа», обрушивший три дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва погиб один человек, четверых извлекли из-под завалов: состояние одного оценивается как критическое.

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