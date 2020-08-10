Санкт-Петербург, , 20:19 — REGNUM Второй за сутки ребенок на велосипеде сбит автомобилем в Ленинградской области в понедельник, 10 августа. В первом случае девочка погибла, во втором — мальчик получил травмы средней тяжести.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 16:35 мск на 41 км автодороги Зуево — Новая Ладога в Киришском районе женщина 1972 года рождения, управляя внедорожником Renault Duster, совершила наезд на мальчика 2006 года рождения, пересекавшего на велосипеде проезжую часть.

«В результате ДТП мальчик получил травмы средней тяжести. По данному факту проводится проверка», — отметили в дорожной полиции.

А утром того же дня в Приозерском районе Ленобласти на 100 км автодороге Санкт-Петербург — Сортавала водитель грузовика MAN в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил велосипедистку, на вид 10−15 лет, также пересекавшую проезжую часть.

В результате ДТП девочка погибла на месте, идет проверка, после которой будет возбуждено уголовное дело.