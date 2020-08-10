Томск, , 20:09 — REGNUM В Томске проводится проверка по факту обрушения строительной конструкции на стройплощадке. Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Томской области, пострадали четверо рабочих.

Строительная конструкция обрушилась 10 августа в строящемся здании школы в томском микрорайоне Северный парк. Четверых пострадавших рабочих госпитализировали.

Следователи осматривают место происшествия. Опрашиваются работники строительной организации, изымается проектно-исполнительная документация. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Костромской области при обрушении заброшенного здания погиб ребёнок.

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