Балтимор, США, 10 августа 2020, 20:08 — REGNUM Три дома разрушены, у 16 зданий выбило стёкла и двери в результате взрыва в городе Балтиморе (штат Мэриленд, США), сообщает 10 августа CBS Baltimore.
Взрыв произошёл на Рейстерстаун-роуд в 9:54 (время местное). Очевидцы рассказали, что грохот был такой, словно взорвалась бомба.
По данным сотрудников пожарной службы Балтимора, на месте ЧП погибла одна женщина, ещё четыре человека доставлены в районные больницы с тяжёлыми травмами.
Один человек находится в критическом состоянии. Ведётся поиск пострадавших, оказавшихся под обломками.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по одной из версий, в Балтиморе произошёл взрыв бытового газа.
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