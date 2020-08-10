Балтимор, США, , 20:08 — REGNUM Три дома разрушены, у 16 зданий выбило стёкла и двери в результате взрыва в городе Балтиморе (штат Мэриленд, США), сообщает 10 августа CBS Baltimore.

Взрыв произошёл на Рейстерстаун-роуд в 9:54 (время местное). Очевидцы рассказали, что грохот был такой, словно взорвалась бомба.

По данным сотрудников пожарной службы Балтимора, на месте ЧП погибла одна женщина, ещё четыре человека доставлены в районные больницы с тяжёлыми травмами.

Один человек находится в критическом состоянии. Ведётся поиск пострадавших, оказавшихся под обломками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по одной из версий, в Балтиморе произошёл взрыв бытового газа.

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