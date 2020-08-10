Балтимор, США, , 19:55 — REGNUM Четыре человека излечены из-под обломков разрушенных зданий в городе Балтиморе (штат Мэриленд, США), сообщает 10 августа The Associated Press.

Все спасённые люди госпитализированы, по данным врачей, они находятся в тяжёлом состоянии.

По данным одного из пожарных, причина обрушения зданий — взрыв газа. На месте ЧП работают три десятка спасателей и пожарных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в Балтиморе погиб на месте один человек, число пострадавших уточняется.

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