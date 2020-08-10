Волгоград, , 17:38 — REGNUM Провести проверку жилого фонда, прилегающего к месту ЧП в Тракторозаводском районе Волгограда, поручил губернатор Андрей Бочаров. 10 августа он провёл оперативное совещание, сообщает пресс-служба администрации региона.

Тушение пожара на АЗС. Волгоград 34.mchs.gov.ru

Жилые дома осмотрят представители муниципалитета совместно с управляющими организациями. Предстоит уточнить повреждения, полученные при взрыве автозаправочной станции. Губернатор поручил облздраву взять на контроль оказание медицинской помощи всем пострадавшим. Профильным ведомствам необходимо обеспечить в полном объёме функционирование системы жизнеобеспечения.

По данным регионального управления МЧС, после взрыва огонь распространился и на прилегающую территорию общей площадью около тысячи квадратных метров.