п. Винзили, , 17:20 — REGNUM В Тюменской области пьяный водитель сбил на переходе двух девочек и пытался скрыться с места ДТП. Его задержал другой автомобилист, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днём 9 августа в посёлке Винзили под Тюменью. Девочки 12 и 15 лет переходили перекрёсток, когда на них наехал «Москвич» под управлением 44-летнего пьяного тюменца. Очевидец наезда догнал на своём автомобиле нарушителя и задержал до приезда полиции.

У водителя «Москвича» алкотестер показал 1,04 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Причём нарушитель ранее задерживался в состоянии алкогольного опьянения за рулём и лишён прав.

Девочки получили ушибы и ссадины. а сбившему их водителя грозит уголовная ответственность.