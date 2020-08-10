Новороссийск, Краснодарский край, , 17:03 — REGNUM Возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов в районе новороссийского села Борисовка Краснодарского края произошло днём 10 августа, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Горящая свалка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации «Кубанских новостей», сообщение о возгорании в МЧС поступило около 14:43, площадь возгорания на данный момент составляет около 300 кв. м. На местах прогара проводится просыпка грунтом. Для того чтобы огонь не перекинулся на лесной массив, установлены лафетные стволы. К месту пожара также направлена лаборатория для замеров ПДК веществ в воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, на 10 августа на территории Краснодарского края особый противопожарный режим действует в 43 муниципальных образованиях.